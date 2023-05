Звездата на ПСЖ Килиан Мбапе стана поредният човек, който обяви подкрепата си към Винисиус. В неделя бразилецът отново стана обект на расистки обиди, което доведе до скандал и изгонването му от игра.

Ситуацията предизвика много бурни реакции в цял свят и особено в самата Бразилия. В негова полза се изказаха политици в южноамериканската страна, а впоследствие и шефът на Ла Лига Хавиер Тебас призна за проблемите в Ла Лига от подобен характер.

“Не си сам, Ние сме тук и те обичаме,” написа Мбапе в пост отправен към Винисиус.

Самият Мбапе продължава да е свързван от доста време с трансфер в Реал Мадрид и в даден момент двамата може да се окажат съотборници.

🚨📲 Kylian Mbappé on IG:



You're not alone. We are with you & we support you. pic.twitter.com/dOq4zXgudq