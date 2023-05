Тен Хаг призова за повече инвестиции от шефовете на Манчестър Юнайтед

Мениджърът на Манчестър Юнайтед - Ерик тен Хаг, призова за повече инвестиции, за да може клубът да се бори за трофеи, след като през настоящия сезон завърши на трето място във Висшата лига. "Червените дяволи" влязоха в Топ 3, като събраха 75 точки, след като отборът успя да победи Фулъм с 2:1 в последния кръг от сезона.

Клубът от „Олд Трафорд“, който спечели Купата на Лигата през февруари, има шанса да вземе още един трофей, като играе финал за ФА Къп срещу Манчестър Сити в събота.

„Ние сме в правилна посока, но не сме там, където трябва да бъдем. Още имаме дълъг път да извървим. Има потенциал в този отбор и тези играчи“, каза нидерландският специалист.

„Показахме през сезона, че направихме прогрес. Това е комплимент за играчите и треньорите, защото работихме много, но трябва да направим инвестиции“, каза още Тен Хаг.

„Клубът знае, че ако искаш да играеш за Топ 4, да се бориш за трофеи в тази трудна лига трябва да инвестираш, защото в противен случай няма да имаш шанс, защото другите клубове ще го направят“, заяви още той.

През зимата Юнайтед отказа да извади 44 милиона паунда за Коди Гакпо, който бе една от основните цели на Тен Хаг за атаката, но в крайна сметка той премина в Ливърпул. Това накара наставникът да се задоволи с наема на Вут Вегхорст, който не отбеляза нито един гол в лигата, халфа Марсел Забицер и вратаря Джак Бътланд. За разлика от това, Нюкасъл плати на Евертън 40 милиона за Антъни Гордън, Арсенал похарчи над 50 милиона за Леандро Тросард, Якуб Кивиор и Жоржиньо, а Челси инвестира над 250 милиона паунда.

The Telegraph пише, че Тен Хаг иска да вземе голмайсторът на Тотнъм Хари Кейн, който може да излезе около 100 милиона паунда. За момента обаче не се смята, че може да лъде сключена сделка за капитана на Англия.

'The clubs around us made huge investments, we did not'#TelegraphFootball | #MUFC