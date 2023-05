Джокович с патриотичен коментар, който вбеси феновете на тениса

Най-добрият сръбски тенисист Новак Джокович не срещна трудности в първия кръг на “Ролан Гарос” и отстрани американеца Александър Ковачевич с чиста победа след 6:3, 6:2, 7:6 (7:1) за 2 часа и 29 минути. Проблемите за Ноле дойдоха края на самия двубой, когато 36-годишният спортист изрази радостта си от победата.

„Косово е сърцето на Сърбия. Спрете насилието“, бе коментара на поставения под номер 3 в схемата на “Ролан Гарос”, като го изписа с маркер върху обектива на една от камерите, записващи двубоя.

Новак Джокович е известен със своите патриотични пристрастия и оказва постоянна морална подкрепа на родната си Сърбия в политическия казус с Косово. Неведнъж Ноле се е изказвал против независимостта държавата от Западните Балкани, която обяви независимостта си през 2008 г. Сърбия официално не признава независимостта на наскоро сформираната държава, което важи и за 96 от държавите членки на ООН. И до днес мнозина международни анализатори твърдят, че сръбското население в Косово е жертва на насилие от местните власти. Нещото, срещу което именно Джокович обяви многократно позицията и за което проговори още веднъж на старта на кампанията си в “Ролан Гарос”.

Логично, това взриви напрежението и феновете освиркаха Ноле заради реакцията му. Франция, където се провежда турнирът е сред държавите, които подкрепят Косово, а населението ѝ е изключително чувствително спрямо провокациите, влизащи в разрез с разбиранията на либералните демокрации.

След мача в социалните мрежи се появиха още по-остри реакции на фенове не тениса, които искат директното отстраняване на сърбина от турнира. Ето и част от тях:

„Новак Джокович трябва да бъде забранен от всички спортни дейности. Много, много опасно е да му позволим да разпространява фалшива пропаганда, довела до смъртта на хиляди косовски албанци”

„Действията му допринасят не само за пропагандиране на омраза, но и за увековечаване на конфликти и разделения“

„Расизмът и шовинизмът нямат място в спорта“

„Този ​​човек просто обича сам да си копае гроба“

„Ролан Гарос“ трябва да го дисквалифицира за използване на техния турнир за насърчаване на расизъм“

