Напускането на Меси нанесе огромна загуба на ПСЖ

Напускането на Лионел Меси нанесе огромна загуба на последователи за ПСЖ в социалната мрежа Instagram.

За по-малко от 24 часа след последния мач на аржентинеца за тима при загубата с 2:3 от Клермон и освиркванията за него на "Парк де Пренс", акаунтът на ПСЖ в Instagram загуби над милион от своите последователи. Преди последния мач на парижани за сезона в Лига 1, те имаха 70,4 милиона последователи, а на следващия ден бройката бе 69,4 милиона, като продължава да спада.

Футболисти като Меси оказват огромно влияние върху социалните мрежи. Както е известно същият ефект, но в обратна посока, имаше пристигането на Кристиано Роналдо в саудитския Ал Насър, чиято бройка последователи избухна до небесата само за часове, а в момента клубът е следван от 14,8 милиона души.

PSG have already lost over 1 Million followers on Instagram since announcing Messi's departure 😭🤣 pic.twitter.com/wEEMoFviTs