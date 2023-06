Масимилиано Алегри: Не обсъждам прекратяване на договора

Старши треньорът на Ювентус - Масимилиано Алегри, коментира бъдещето си в тима след като кампанията в италианската Серия “А” завърши във вчерашния 4 юни (неделя). В него отборът надви Удинезе с минималното 1:0 и наставникът на “бианконерите” направи известна равносметка за изминалата кампания.

„Наистина се гордея с този отбор, тези хора, играчите, физиотерапевтите и всички, които работиха през цялата година с професионализъм и търпение. Беше трудна, но в същото време и прекрасна година. Просто искам да благодаря на всички, които работиха с мен. Чувствах се защитен. Клубът беше до мен. Сезонът свърши и всички сме уморени. Имаше грешки, но имахме и късмет, че се възползвахме максимално от отличната работа на младия ни отбор, така че имаше и положителни моменти. Ще бъда на разположение на клуба, както винаги. Не обсъждам прекратяване на договора, все още ми остават две години“, цитира Алегри Football Italia.

Ювентус завършва кампанията на седмо място и догодина клубът ще играе в третото издание на турнира Лигата на конференциите. Отборът записа 22 победи, 6 равенства и 10 загуби и с този актив трябваше да финишира на четвърто място с равен брой точки с третия Интер, но редица рестрикции доведоха до отнемането на 10 точки от спечеленото в отбора и сега тимът от Торионо ще пропусне групите на Шампионската лига. Място, където съставът, воден от Масимилиано Алегри заслужи да бъде с играта си на терена, но по високите етажи на футболните власти в Италия решиха друго.

Massimiliano Allegri on future: “I’m not in negotiations with Juventus to part ways and terminate the contract, it’s not true”. ⚪️⚫️ #Juventus



“I’m available for the club, they will now prepare the transfer plan for the summer window”. pic.twitter.com/keUEuUC2hG