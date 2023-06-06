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Станаха ясни съдиите за Левски - ЦСКА и Черно море - Лудогорец

6 Юни, 2023 14:30 294 0

Станаха ясни съдиите за Левски - ЦСКА и Черно море - Лудогорец

  • волен чинков-
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  • драгомир драганов

Вижте нарядите

Станаха ясни съдиите за Левски - ЦСКА и Черно море - Лудогорец - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия към Българския футболен съюз информира, че поради здравословен проблем на предварително предвидения съдия за срещата от 35 кръг на ППЛ между Черно море и Лудогорец, се налагат промени в нарядите, както следва: международният арбитър Волен Чинков ще ръководи решаващия двубой за шампионската титла на ст. „Тича“ във Варна, а на мача между Ботев (Пд) и Арда главен рефер ще е Станимир Тренчев.

Станаха ясни съдиите за Левски - ЦСКА и Черно море - Лудогорец

Дербито Левски - ЦСКА пък е поверено на Драгомир Драганов.

7 юни 2023 г., сряда, 18:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Стоян Христов Денев

7 юни 2023 г., сряда, 18:45 ч.

ПФК Левски - ПФК ЦСКА ЕАД

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Георги Василев Йорданов

7 юни 2023 г., сряда, 18:45 ч.

ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Йордан Веселинов Гулев


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