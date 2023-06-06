Станаха ясни съдиите за Левски - ЦСКА и Черно море - Лудогорец

Съдийската комисия към Българския футболен съюз информира, че поради здравословен проблем на предварително предвидения съдия за срещата от 35 кръг на ППЛ между Черно море и Лудогорец, се налагат промени в нарядите, както следва: международният арбитър Волен Чинков ще ръководи решаващия двубой за шампионската титла на ст. „Тича“ във Варна, а на мача между Ботев (Пд) и Арда главен рефер ще е Станимир Тренчев.

Дербито Левски - ЦСКА пък е поверено на Драгомир Драганов.

7 юни 2023 г., сряда, 18:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Стоян Христов Денев

7 юни 2023 г., сряда, 18:45 ч.

ПФК Левски - ПФК ЦСКА ЕАД

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Георги Василев Йорданов

7 юни 2023 г., сряда, 18:45 ч.

ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Йордан Веселинов Гулев