06.00 Волейбол, Словения - България (мъже) МАХ Спорт 1
12.00 Тенис: Ролан Гарос, двойки Евроспорт 2
13.00 Тенис: Ролан Гарос, смесени двойки, финал Евроспорт 1
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
15.30 Тенис: Ролан Гарос, полуфинали, жени Евроспорт 1
16.00 Колоездене: "Дофине Либере", пети етап, мъже Евроспорт 2
18.00 Волейбол, Нидерландия - Куба (мъже) МАХ Спорт 1
18.30 Ветроходство: Оушън рейс, Аархус Евроспорт 2
22.20 Световно първенство за младежи, полуфинал БНТ 3
20.45 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, хиперпол квалификация Евроспорт 2
21.30 Плейоф в Италия Нова спорт
22.00 "Алавес" - "Ейбар" МАХ Спорт 4
22.00 Баскетбол, полуфинал в Испания Диема спорт 2
22.00 Баскетбол, полуфинал в Испания Нова спорт
22.00 Голф: PGA тур, Канада оупън, първи ден Евроспорт 2
22.45 Автомобилизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, 24 часа на Льо Ман Евроспорт 1
23.30 Волейбол, Италия - САЩ (мъже) МАХ Спорт 1
23.50 Световно първенство за младежи, полуфинал БНТ 3
01.00 "Данубио" - "Уракан" МАХ Спорт 4
03.00 Волейбол, Аржентина - Бразилия (мъже) МАХ Спорт 1
03.00 "Фламенго" - "Расинг" МАХ Спорт 4
03.00 НХЛ, "Флорида" - "Вегас" МАХ Спорт 2
8 Юни, 2023 06:45 253 0
Спортът по ТВ в четвъртък (8 юни)
Ето какво може да гледаме днес
06.00 Волейбол, Словения - България (мъже) МАХ Спорт 1
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