06.40 Волейбол, Франция - Словения (мъже) МАХ Спорт 1
10.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
11.00 Мото GP, трета тренировка за Гран при на Италия МАХ Спорт 2
11.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Италия МАХ Спорт 2
12.00 Тенис: Ролан Гарос, инвалидни колички, мъже Евроспорт 1
12.15 Автомобилизъм: По пътя към Льо Ман с участието на Валентино Роси Евроспорт 1
12.45 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, загрявка Евроспорт 2
13.05 Мото Е, първо състезание за Гран при на Италия МАХ Спорт 2
13.10 Волейбол, Япония - България (мъже) МАХ Спорт 1
13.40 Мото 3, квалификация за Гран при на Италия МАХ Спорт 2
14.10 Колоездене: "Дофине Либере", седми етап, мъже Евроспорт 2
15.30 Тенис: Ролан Гарос, финал, жени Евроспорт 1
16.45 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, старт Евроспорт 2
17.10 Мото Е, второ състезание за Гран при на Италия МАХ Спорт 2
18.30 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман Евроспорт 1
18.30 Тенис: Ролан Гарос, финал, двойки, мъже Евроспорт 2
19.30 Баскетбол, "Ховентуд" - "Реал" Диема спорт 2
21.00 8ТКО, бойна вечер в Алкмаар Диема спорт 3
21.30 Голф: PGA тур, Канада оупън, трети ден Евроспорт 2
22.00 "Манчестър Сити" - "Интер" МАХ Спорт 3, Би Ти Ви Екшън
23.30 Волейбол, Бразилия - Куба (мъже) МАХ Спорт 1
00.00 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман Евроспорт 1
03.00 НХЛ, "Флорида" - "Вегас" МАХ Спорт 1
03.00 Бокс, галавечер в Ню Йорк Диема спорт 2
10 Юни, 2023 07:30 697 0
Спортът по ТВ в събота (10 юни)
Ето какво може да гледаме днес
06.40 Волейбол, Франция - Словения (мъже) МАХ Спорт 1
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