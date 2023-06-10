Спортът по ТВ в събота (10 юни)

06.40 Волейбол, Франция - Словения (мъже) МАХ Спорт 1

10.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

11.00 Мото GP, трета тренировка за Гран при на Италия МАХ Спорт 2

11.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Италия МАХ Спорт 2

12.00 Тенис: Ролан Гарос, инвалидни колички, мъже Евроспорт 1

12.15 Автомобилизъм: По пътя към Льо Ман с участието на Валентино Роси Евроспорт 1

12.45 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, загрявка Евроспорт 2

13.05 Мото Е, първо състезание за Гран при на Италия МАХ Спорт 2

13.10 Волейбол, Япония - България (мъже) МАХ Спорт 1

13.40 Мото 3, квалификация за Гран при на Италия МАХ Спорт 2

14.10 Колоездене: "Дофине Либере", седми етап, мъже Евроспорт 2

15.30 Тенис: Ролан Гарос, финал, жени Евроспорт 1

16.45 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, старт Евроспорт 2

17.10 Мото Е, второ състезание за Гран при на Италия МАХ Спорт 2

18.30 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман Евроспорт 1

18.30 Тенис: Ролан Гарос, финал, двойки, мъже Евроспорт 2

19.30 Баскетбол, "Ховентуд" - "Реал" Диема спорт 2

21.00 8ТКО, бойна вечер в Алкмаар Диема спорт 3

21.30 Голф: PGA тур, Канада оупън, трети ден Евроспорт 2

22.00 "Манчестър Сити" - "Интер" МАХ Спорт 3, Би Ти Ви Екшън

23.30 Волейбол, Бразилия - Куба (мъже) МАХ Спорт 1

00.00 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман Евроспорт 1

03.00 НХЛ, "Флорида" - "Вегас" МАХ Спорт 1

03.00 Бокс, галавечер в Ню Йорк Диема спорт 2

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