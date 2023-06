Мбапе шокира ПСЖ, заформя се нова трансферна сага около голмайстора

Килиан Мбапе е съобщил официално на ПСЖ, че при никакви обстоятелства няма да задейства клаузата за удължаването на договора си с клуба, който изтича на 30 юни 2024 година, съобщава авторитетното издание "Екип". Новината бе потвърдена и от известния журналист Фабрицио Романо.

Това означава, че се заформя нова трансферна сага около голмайстора, който след година може да напусне френския шампион като свободен агент. Парижани обаче едва ли искат да изпуснат нападателя без пари, след като платиха за него 180 милиона на Монако през 2018 година.

Като най-голям фаворит за подписа на Мбапе се смята Реал (Мадрид). "Кралете" бяха близо до привличането му през миналото лято, но тогава звездата и на френския национален тим реши да остане в Париж. Сега обаче Карим Бензема напусна "белия балет" и отново се заговори усилено за трансфер на Мбапе в посока испанската столица.

🚨 Kylian Mbappé has informed PSG of his decision: he’ll NOT trigger the option to extend current contract until 2025, it means that deal would expire next June 2024 — as L’Équipé called.



PSG position: NO plan to lose Kylian for free.



Sign new deal now or he could be sold. pic.twitter.com/fDpSKOmxsf