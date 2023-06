Собствениците на Ман Юнайтед приеха катарската оферта

Ръководството на Манчестър Юнайтед е приело последната оферта на шейх Джасим бин Хамад ал Тани. Преди няколко дни катарският банкер отправи финално предложение за „червените дяволи”, поставяйки ултиматум пред семейство Глейзър.

Въпреки че фаворит за контролния пакет акции се смяташе компанията на най-богатия британец сър Джим Ратклиф, американските собственици на Манчестър Юнайтед са одобрили предложението от Катар.

Новината за развръзката бе разпространена от катарска медия, която е собственост на бащата на шейх Джасим.

Сайтът Al-Watan, разпространи информацията в понеделник вечер, като със съобщение в Twiter се казва, че официализирането на сделката трябва да стане „скоро”.

🚨EXCL: Manchester United has officially been sold to Qatar's Sheikh Jassim. The tranfer budget for the club is set to rise from £150M to £450M. Renovation of the training ground will commence immediately.#MUFCTakeover #SheikhJassimInAtManUtd pic.twitter.com/T8BiOBsGlK