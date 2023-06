Поредната голяма звезда, свързвана с трансфер в Саудитска Арабия

Ромелу Лукаку е поредната голяма звезда, свързвана с преминаване в саудитски клуб. Белгийският нападател е заминал за Саудитска Арабия, за да обсъди възможността да се присъедини към Ал-Хилал, съобщава Goal.

Според информациите Лукаку е получил предложение за двугодишен договор на стойност 25 млн. евро на сезон, което обаче на този етап не го удовлетворява. Само няколко часа след финала на Шампионската лига, който загуби, Лукаку е пътувал до Саудитска Арабия, където е преговарял за евентуален трансфер. Белгийският нападател бe под наем в Интер през този сезон, но сега ще трябва да се завърне в Челси.

Romelu Lukaku has been offered a two-year deal worth €50 million by Al-Hilal 🇸🇦 pic.twitter.com/ggN3piORJT