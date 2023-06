Нюкасъл подписа нов спонсорски договор за 25 милиона паунда на година

Нюкасъл Юнайтед подписа нов спонсорски договор за своите футболни фланелки, чрез който ще генерира по 25 милиона паунда на година. Клубът е собственост от саудитски консорциум от октомври 2021-а година, но самите ръководители на „свраките“ са обвинявани в потъпкване на човешките права в тяхната родина.

Именно чрез новия спонсор продължават PR-усилията да се отклони това мнение. До този момент Нюкасъл получаваше по 6,5 милиона паунда на година от китайски онлайн букмейкър, като договорката беше постигната през 2017-а година.

Новата компания – Sela, се твърди, че също е част от PIF, които са собственици на „джордитата“ и се занимава с организирането на събития от всякакъв характер, като са изключително популярни в Близкия Изток.

🌃 The landmark BLVD RUH City in Riyadh, Saudi Arabia's capital, last night following yesterday's announcement of a new multi-year front of shirt partnership with @Sela. ⚫⚪ pic.twitter.com/sBsSkhDCdo