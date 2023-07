Джошуа и Дилиън Уайт официално ще се бият на 12 август в Лондон

Антъни Джошуа и Дилиън Уайт ще се бият отново на 12 август в O2 Arena в Лондон. Битката вече бе официално обявена от организаторите. След пораженията си от Олександър Усик, Джошуа се завърна и победи Джърмейн Франклин със съдийско решение. Очаква се през декември да се изпррави срещу Дионтей Уайлдър. Интересно е, че последният мач на Уайт също бе победа над Франклин.

Междувременно обаче Ей Джей иска да проведе втора битка под ръководството на новия треньор Дерик Джеймс.

„Бях ясен, че планът ми е да бъда активен тази година," каза Джошуа. „12 август е датата, ще бъда готов да се бия. Очаквам с нетърпение да се върна на ринга".

Уайт се възползва от тази възможност и горчивите британски съперници в тежка категория са готови да приключат враждата, която започна през 2009 г.

„Очаквам с нетърпение да се върна в Лондон O2 на 12 август и да отида на война“, каза Уайт. „1-1 е, така че това е решаващият бой!“

Първата им среща дойде в известна аматьорска битка преди 14 години, което беше третото състезание за Джошуа и дебютът на Уайт (въпреки че той имаше предишен опит в кикбокса). 20-годишният Уайт свали в нокдаун 19-годишния Джошуа в трети рунд и го победи по точки.

Въпреки това, аматьорската кариера на Ей Джей се подобри след това, когато той напредна в отбора на Великобритания и спечели олимпийското злато в Лондон през 2012 г.

Когато се срещнаха отново като професионалисти за вакантната британска титла през 2015 г., Джошуа беше големият фаворит, въпреки факта, че и двамата бяха непобедени млади професионалисти. Този път 26-годишният Ей Джей атакува 27-годишния Уайт и го нарани в първия рунд. Джошуа дори удари опонента си след звънеца, провокирайки масово сбиване в края на първия рунд.

Забележителното е, че Уайт отскочи и разтърси Ей Джей с огромно ляво кроше във втори рунд. В крайна сметка обаче Джошуа нокаутира съперника си с брутален десен ъперкът в седмия рунд.

Сега, още осем години по-късно, двойката най-накрая ще прекрати съперничеството си на 12 август.

WHEN JOSHUA AND WHYTE LAST MET? 😳



Will it be repeat or revenge? 👊



pic.twitter.com/vMPCVeWkpj