Ван дер Сар в спешното заради мозъчен кръвоизлив, съпругата му с информация за състоянието му

Популярният бивш вратар на Манчестър Юнайтед и националния тим на Аякс Едвин ван дер Сар продължава да се намира в спешното отделение в клиника в Сплит, след като преди дни получи мозъчен кръвоизлив.

От Аякс, където доскоро той работеше като директор, цитираха съпругата му Анемари, според коятo състоянието му е стабилно, но и в същото време притеснително.

Ван дер Сар и половинката му са били на почивка в Хърватия. Той е бил спешно транспортиран в болница в Сплит чрез хеликоптер.

Това не е първият подобен случай в семейството на бившия страж на Аякс и Манчестър Юнайтед. През декември 2009-а, докато той още пазеше за “червените дяволи”, неговата съпруга Анемарие също преживя мозъчен кръвоизлив, но успя да се възстанови.

Ван дер Сар доброволно напусна поста си на изпълнителен директор в Аякс през май, като посочи за причина разочароващия сезон на клуба. В края на миналата година друг бивш ръководител на амстердамци - Марк Овермарс, пък беше покосен от инфаркт. Някогашното крило оживя след случилото се, но признава, че то му е оставило сериозни дълготрайни увреждания.

Edwin van der Sar will remain in intensive care for the time being. His condition is stable but still concerning.

Ajax shares this information on behalf of Annemarie van der Sar, Edwin's wife.



