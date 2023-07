Григор Димитров вдигна феновете на крака с чувството си за хумор

Григор Димитров показа фантастичен тенис срещу световния №10 Франсис Тиафо в мач от третия кръг на Уимбълдън и заслужи аплодисментите на публиката. След мача той отново вдигна феновете на крака - този път с чувството си за хумор, което демонстрира по време на интервюто на корта.



“Бях наясно колко сериозен съперник е той (б.р. Тиафо). Трябваше да съм много концентриран, защото той предлага много оръжия на корта - сервис, ретур… Трябваше да съм много силен във всички компоненти. Но аз всъщност се наслаждавам на всеки един ден тук и това много помага, а и публиката е невероятна винаги", започна Гришо.

На осминафиналите той ще срещне Холгер Руне, който заема шестото място в световната ранглиста. До момента двамата не са играли помежду си.



"Ще видим колко далеч мога да стигна. Обичам да играя в неделя, защото винаги това е финал, но в тези турнири е просто трети кръг. Страхотно е, че съм във втората седмица на турнира. Всичко се развива много добре и дано картите ми се наредят правилно.

Да, аз съм на 32 години, а Холгер е на 20. За мен лично не е важно да се фокусирам върху възрастта на противника. Много ми е приятно да играя тук - колкото по-възрастен ставам, толкова повече оценявам такива мачове. Естествено, че Руне е млад и талантлив, но аз също съм такъв, ако изключим млад”, пошегува се накрая Гришо, а чувството му за хумор бе оценено от зрителите на корт №2 на Уимбълдън.

"So am I, minus the young part" 😅@GrigorDimitrov looks ahead to his fourth round opponent, Holger Rune #Wimbledon pic.twitter.com/6kdjNItnsP