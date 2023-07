Тайсън Фюри тренира на улицата и изпробва някои хватки и удари от ММА (ВИДЕО)

Тайсън Фюри изпробва някои нови движения преди битката си с Франсис Нгану, за която се говори усилено напоследък. Циганският цар публикува клип как тренира на улицата и изпробва някои хватки и удари от ММА.

Във видеото се вижда как Фюри прави удар с коляно, лакът и дори удар с глава, които са движения, свързани с ММА, а не с бокса.Това идва, тъй като сблъсъкът с бившия шампион на UFC в тежка категория Нгану, трябва да бъде обявен скоро.

Известният ММА журналист Ариел Хелуани наскоро туитна: "Тайсън Фюри x Франсис Нгану се очаква да бъдат обявени много скоро, според източници." Въпреки че Хелуани не разкри никаква допълнителна информация за това каква форма може да приеме битката. Като се има предвид това, промоутърът Еди Хърн каза пред Boxing Social, когато го попитаха дали Фюри ще се бие следващия път с Нгану: „Да, вярвам, че е така, това е, което чух. Явно ще е демонстративен бой, без нокдауни или нещо такова. Не знам, казвам ви само това, което съм чул. Кой знае какво е какво, но мисля, че очевидно това ще е следващата битка“.

Tyson Fury throwing a knee, an elbow and a headbutt while shadowboxing in the street this morning ahead of a rumoured fight vs Francis Ngannou…



