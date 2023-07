Жабер детронира Рибакина на 1/4-финалите на "Уимбълдън"

Тунизийката Онс Жабюр сложи край на амбицията на Елена Рибакина да защити титлата си от турнира по тенис при жените Уимбълдън, след като я елиминира на четвъртфинал с 6:7 (5:7), 6:4, 6:1.

Брилянтното представяне на номер 6 в основната схема накара казахстанската шампионка от 2022-а година да изглежда блокирала и извън кожата си. Жабюр ще играе в предпоследното препятствие преди мача за трофея с Арина Сабаленка (Беларус), която по-рано днес елиминира американската представителка Мадисън Кийс.

Успехът на Жабюр се превръща в сладък реванш, не само защото изоставаше с един сет днес, а и заради загубата на финала на същия турнир точно преди 12 месеца.

Решаващият момент в мача беше в средата на втория сет, когато резултатът беше 4:4. И макар първата част да бе спечелена от Рибакина, след това 4:4 Жабюр спечели осем от следващите девет гейма и постави съперничката си в ролята на аутсейдер. Така тя стигна до трети полуфинал в кариерата си в турнитире от Големия шлем.

Третият сет се превърна в истински рецитал на африканката, която даде само гейм на Рибакина и то за да намали на 1:3. След спечеленото подаване последва пробив на нула. При 3:1 тя отрази две възможности за пробив и затвърди преднината си на 4:1. Последва пробив за 5:1, което беше и реалният край на мача.

