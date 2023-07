Вратарят на Левски оглави поредна международна класация

Пламен Андреев оглави поредна международна класация. След като наскоро той бе определен за №1 при вратарите в своята възрастова група, сега той отново е поставен на върха в разширена класация на младите вратари под 25 години. Тя е съставена от Международната футболна обсерватория (CIES) в Швейцария.

Андреев е лидер в класацията, в която попадат сериозни имена като стража на Пари Сен Жермен Джанлуиджи Донарума, този на Валенсия Гиорги Мамардашвили и украинският талант Анатолий Трубин. Родният страж събира най-голям коефициент за натрупан опит в сравнение с колегите си, който се основава на участията му през миналия сезон - 3,64.

Top relative experience (compared to players of same age and position), goalkeepers 🗺️

🥇 #PlamenAndreev 🇧🇬 (#Levski)

🥈 #MaartenVandevoordt 🇧🇪 (#KRCGenk & #RBLeipzig)

🥉 #AnatoliyTrubin 🇺🇦 (#Shakhtar)

Experience is last year minutes weighted by matches' level (@CIES_Football) pic.twitter.com/ooYFv6hNo7