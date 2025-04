Мбапе с откровено интервю за мечтите, идолите, депресията и Винисиус

Килиан Мбапе даде първото си голямо интервю в Испания. В него той говори откровено за предаването El Objective на журналистката Ана Пастор по La Sexta, а целият разговор беше излъчен снощи. Ето и най-интересното от него:



"Имам добри предложения, офертите са добри, но мисля само за Реал Мадрид. Искам да отбележа една епоха тук и да спечеля много титли."

"Да спечелиш Шампионска лига с най-добрия клуб в света, означава да спечелиш най-голямата титла и да пишеш история. Златната топка е индивидуална титла. Аз ще взема Шампионската лига.“

"Фен съм на първите пъти. Ще се придържам към първия гол. Хеттрикът срещу Сити също, хората обичат вечерите в Шампионската лига."



"Нормално е да има сравнения между мен и Кристиано. Роналдо знаеше как да играе на трите атакуващи позиции, аз обаче също показах, че мога да се справям добре и на трите."

"Дойдох с идеята да играя с Винисиус, не мога да си представя Реал Мадрид без него."

"Всички играчи ме приветстваха при идването ми в Мадрид, изпращаха ми съобщения... Анчелоти е от всичко по малко. Той знае кога трябва да бъде баща, приятел, шеф... Той е създал история тук и иска да продължи да я прави."

"Когато трябваше да чакам сам в тунела, това бяха най-дългите пет минути в живота ми. 80 000 души, очаквах тази лудост. От клуба ми казаха, че стадионът ще бъде пълен, за мен беше удоволствие. Зидан също беше там и това ме изненада, видях го едва след това. Хората разбират, че Реал Мадрид е моята мечта, моята страст."



"Познавам хора и съотборници, които са имали депресия. Не играех добре в началото, но не заради проблем с психичното здраве. Не ми хареса, когато казаха това, защото това е сериозен проблем. Сега хората не се страхуват да говорят за тези проблеми и това е добре. Ударих дъното по спортен начин, не психически. Имам голямо уважение към този проблем."



"Преди да бъда футболист, аз съм нормален човек и виждам нещата, които се случват в живота. Давам мнението си, а ако някога сгреша, ще се извиня."



"Расизмът съществува не само във футбола. Трябва да го спрем, трябва да предприемем действия. Играчите се подкрепят повече отпреди помежду си, но това не е достатъчно. Много ни е трудно, но ние сме известни и много хора ни обичат. Трябва да се погрижим за тези, които не са в нашето положение."



"Бях талантлив, но имах голям късмет. Сега трябва да се грижа за децата чрез моята фондация. Много съм щастлив. Това е най-важното нещо, което съм направил в живота си. Посланието на моята фондация е, че трябва да знаете как да живеете заедно, независимо дали идвате от краен квартал или сте богат. Не мога да променя света, но се опитвам да направя това, което е във възможностите ми."

