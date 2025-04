Бивш световен шампион: Ferrari се превръща в отбора на Хамилтън

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън е успял да „измъкне“ тима на Ferrari от ръцете на Шарл Леклер. Това твърди бившият световен шампион Жак Вилньов, който е на мнение, че британецът е успял да се утвърди като новия лидер на Скудерията.

„Това не е някакъв краткосрочен проект – обясни Вилньов. – Затова първото нещо, което Хамилтън трябва да направи и той почти го е постигнал, е да превземе отбора. Ferrari да стане неговият тим. Да го измъкне от ръцете на Шарл Леклер.“

Според Вилньов, този процес е набрал скорост още през зимата, когато медиите неотлъчно следяха всяка стъпка на Хамилтън в Маранело, след това историята с продължи с тестовете и огромния интерес към първото състезание на Люис с Ferrari. Всяко едно от тези неща е намалявало влиянието на Леклер в отбора и дори медиите в Италия са готови да приемат, че той скоро ще е втори пилот на Хамилтън.

