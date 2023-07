Кристиано Роналдо вече е най-добре платената знаменитост в Инстаграм

Кристиано Роналдо вече е най-добре платената знаменитост в социалната мрежа Инстаграм.

С всеки свой платен пост той взима около 2 397 000 долара, показва проучване на компанията Hopper HQ.

С това португалецът надмина по приходи на всяка публикация реалити звездата Кайли Дженър. Кристиано е и най-следваният човек в света в Инстаграм.

В тази специална класация на второ място е самата Кайли Дженър с 1 800 000 долара на пост и веднага след нея идва големият съперник на Роналдо - Лионел Меси, който прибира 1 777 000 долара на публикация.

Cristiano #Ronaldo has claimed the title of the highest-earning individual on #Instagram, earning a staggering 2.3 million dollars per post 🤯 #ilonsi pic.twitter.com/nlbsaxCPub