Кристиано Роналдо: Надяваме се да спечелим всички трофеи

Кристиано Роналдо е оптимистично настроен за новия сезон. Неговият Ал-Насър започна предсезонната си подготовка с две тежки загуби от Селта и Бенфика. Следващите съперници на тима са Пари Сен Жермен и Интер, срещу които ще играе по време на турнето си в Япония.

“Много сме щастливи да бъдем тук, Ал-Насър е за първи път в Япония. Очакват ни два добри мача и сме развълнувани. Японците са страстни фенове на футбола и сме тук, за да им предложим добро шоу”, сподели Роналдо.

“Надяваме се да спечелим всички трофеи. Знаем, че ще бъде трудно, но имаме добър отбор, нов треньор, нови играчи. Очакваме да направим един невероятен сезон”, допълни португалската звезда.

"Of course I want to win a few trophies this year" 🏆



Cristiano Ronaldo is excited for the new season with Al Nassr 🇸🇦 pic.twitter.com/i9DKRPYdLU