Специален чек за Холанд след двата му гола в контрола на Ман Сити

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд получи любопитна награда от организаторите на контролата между европейския клубен първенец и Йокохама Маринос, завършила с победа на “гражданите” с 5:3.

Холанд се появи на терена за началото на второто полувреме на мача при резултат 2:2 и беше с голяма заслуга за победата на своя тим, реализирайки два гола. Ето защо той беше избран за Играч на мача, но вместо да получи статуетка, както обикновено става в подобни случаи, той беше възнаграден със специален чек на стойност 1 милион японски йени, което се равнява на около 5,5 хиляди паунда. Това обаче не е нищо в сравнение със седмичната заплата на норвежкия национал, която е в размер на близо 400 хиляди паунда.

