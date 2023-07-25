Спортът по ТВ във вторник (25 юли)

09.00 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3

12.00 Тенис, турнир в Хамбург МАХ Спорт 1

13.15 ПСЖ - "Ал Насър" МАХ Спорт 4

14.00 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3

16.00 Колоездене: Тур дьо Франс, трети етап, жени Евроспорт 1

17.00 Фехтовка: Световен шампионат в Милано, първи ден Евроспорт 2

17.30 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 3

18.00 Тенис, турнир в Атланта МАХ Спорт 2

19.00 Фехтовка: Световен шампионат в Милано, първи ден Евроспорт 1

22.00 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 3

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