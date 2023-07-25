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Спортът по ТВ във вторник (25 юли)

25 Юли, 2023 06:45 372 0

Спортът по ТВ във вторник (25 юли)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (25 юли) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.00 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3
12.00 Тенис, турнир в Хамбург МАХ Спорт 1
13.15 ПСЖ - "Ал Насър" МАХ Спорт 4
14.00 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3
16.00 Колоездене: Тур дьо Франс, трети етап, жени Евроспорт 1
17.00 Фехтовка: Световен шампионат в Милано, първи ден Евроспорт 2
17.30 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 3
18.00 Тенис, турнир в Атланта МАХ Спорт 2
19.00 Фехтовка: Световен шампионат в Милано, първи ден Евроспорт 1
22.00 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 3


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