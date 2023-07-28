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Спортът по Тв в петък (28 юли)

28 Юли, 2023 07:44 282 0

Спортът по Тв в петък (28 юли)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по Тв в петък (28 юли) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

11.20 Англия - Дания (жени) БНТ 3
12.00 Тенис, турнир в Хамбург МАХ Спорт 1
13.15 ПСЖ - "Серезо Осака" МАХ Спорт 4
14.00 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3
14.00 Фехтовка: Световен шампионат в Милано, четвърти ден Евроспорт 2
15.30 ONE, бойно събитие от Тайланд Диема спорт 3
16.00 Колоездене: Тур дьо Франс, шести етап, жени Евроспорт 1
17.30 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 3
18.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Белгия Диема спорт 3
18.00 Фехтовка: Световен шампионат в Милано, четвърти ден Евроспорт 2
19.00 Спийдуей: Световна купа във Вроцлав Евроспорт 1
21.15 "Крумовград" - "Черно море" Диема спорт
21.30 "Хамбургер" - " Шалке" Диема спорт 3
22.00 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 3
23.00 Голф: PGA тур, 3М Оупън, втори ден Евроспорт 2
02.00 Тенис, турнир в Атланта МАХ Спорт 2
02.30 "Брайтън" - "Нюкасъл" Диема спорт 2
04.00 Бокс, Топ Ранк, бойно събитие от Лас Вегас Диема спорт 3


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