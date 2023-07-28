Спортът по Тв в петък (28 юли)

11.20 Англия - Дания (жени) БНТ 3

12.00 Тенис, турнир в Хамбург МАХ Спорт 1

13.15 ПСЖ - "Серезо Осака" МАХ Спорт 4

14.00 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3

14.00 Фехтовка: Световен шампионат в Милано, четвърти ден Евроспорт 2

15.30 ONE, бойно събитие от Тайланд Диема спорт 3

16.00 Колоездене: Тур дьо Франс, шести етап, жени Евроспорт 1

17.30 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 3

18.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Белгия Диема спорт 3

18.00 Фехтовка: Световен шампионат в Милано, четвърти ден Евроспорт 2

19.00 Спийдуей: Световна купа във Вроцлав Евроспорт 1

21.15 "Крумовград" - "Черно море" Диема спорт

21.30 "Хамбургер" - " Шалке" Диема спорт 3

22.00 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 3

23.00 Голф: PGA тур, 3М Оупън, втори ден Евроспорт 2

02.00 Тенис, турнир в Атланта МАХ Спорт 2

02.30 "Брайтън" - "Нюкасъл" Диема спорт 2

04.00 Бокс, Топ Ранк, бойно събитие от Лас Вегас Диема спорт 3

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