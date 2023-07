Роналдо отново не успя да се разпише, изкара гнева си върху оператор (ВИДЕО)

Нападателят на Ал Насър Кристиано Роналдо отново не успя да отбележи гол и не скри недоволството си след мача за Купата на арабските шампиони срещу Ал Шабаб (0:0), предава БТА.

В края на срещата 38-годишният португалец напусна терена ядосан и изкара гнева си на оператора, който го засне отблизо. Нападателят плисна вода към фотографа и му извика да снима други играчи.

За Роналдо това е пети пореден мач без отбелязан гол. За последно звездата отбеляза на 20 юни за националния отбор на Португалия в среща с Исландия (1:0).



After the match, Ronaldo verbally abused the camera man, threw drink at him. What kind of behavior is this? The poor camera man just trying to earn a living doing his job.



Never seen such an arrogant athlete.



pic.twitter.com/VlV0napDLQ