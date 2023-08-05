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Янкова преживя тежко падане

5 Август, 2023 17:29 783 3

Янкова преживя тежко падане

  • спорт

Младата звезда: Знам, че ще го преодолея

Янкова преживя тежко падане - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската звезда в планинското колоездене Изабела Янкова претърпя тежко падане.

Младата Изабела пусна няколко фотоси в Инстаграм, видно е, че падането е било много неприятно.

"Знам, че ще го преодолея, но ме боли много", написа Янкова за падането.

Изабела е шампионка за девойки от световното първенство през 2021 година. Освен това е двукратна европейска шампионка за девойки.


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