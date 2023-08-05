Янкова преживя тежко падане

Фенка на Модрич се пусна дибидюс, мрежата "полудя" (СНИМКИ)

Сексапилната Ивана Кнол е фенка на националния тим на Хърватия. Тя подкрепя Лука Модрич и компания. Често е на стадионите, за да вика за "шахмати ...