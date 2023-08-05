Янкова преживя тежко падане

Българската звезда в планинското колоездене Изабела Янкова претърпя тежко падане.
Младата Изабела пусна няколко фотоси в Инстаграм, видно е, че падането е било много неприятно.
"Знам, че ще го преодолея, но ме боли много", написа Янкова за падането.
Изабела е шампионка за девойки от световното първенство през 2021 година. Освен това е двукратна европейска шампионка за девойки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дупничанин
17:35 05.08.2023
2 УСМИВКИ ОТ СТАРИТЕ ЛЕНТИ😁
ПИТАШ ЛИ НИ ЕДНО ВРЕМЕ С
БАЛКАН ЧЕТО КАК СЕ„ СПРАВЯХМЕ”..😁...
17:39 05.08.2023
3 Неинформиран читател
18:41 05.08.2023