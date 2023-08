Джейк Пол показа стил и шоуменство - появи се с танк за битката с Диаз

Джейк Пол показа стил и шоуменство преди битката му с Нейт Диаз.

Влогърът-боксьор влезе с танк в "American Airlines Center" в Далас, Тексас за десет рундовата му среща с Нейт Диаз.

YouTube сензацията успя на надделее над Нейт Диаз след десет рунда интригуваща битка. Той отбеляза нокдаун в петия рунд, но не успя да приключи двубоя, както беше обещал. Непосредствено след успеха Джейк Пол поиска ММА двубой срещу ветерана от UFC Нейт Диаз.

