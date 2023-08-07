Спортът по ТВ в понеделник (7 август)

10:00 часа (Фехтовка) Универсиада в Чънду (Евроспорт 2)

10:30 часа (СП за жени) Англия – Нигерия (БНТ 3)

13:25 часа (Колоездене на писта) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 1)

13:30 часа (СП за жени) Австралия – Дания (БНТ 3)

16:25 часа (ВМХ) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 2)

17:00 часа (Лека атлетика) ЕП за юноши и девойки в Йерусалим (БНТ 3)

18:00 часа Турнир за мъже в Торонто (MAX Sport 1, MAX Sport 2)

18:55 часа (ВМХ) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 2)

19:00 часа (efbet Лига) ЦСКА 1948 – Хебър (Диема Спорт)

19:10 часа (Колоездене на писта) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 1)

21:15 часа (efbet Лига) Берое – Крумовград (Диема Спорт)

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