Новини
Спорт »
Бг футбол »
Спортът по ТВ в понеделник (7 август)

7 Август, 2023 08:30 292 0

Спортът по ТВ в понеделник (7 август)

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • спорт-
  • футбол

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (7 август) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10:00 часа (Фехтовка) Универсиада в Чънду (Евроспорт 2)
10:30 часа (СП за жени) Англия – Нигерия (БНТ 3)
13:25 часа (Колоездене на писта) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 1)
13:30 часа (СП за жени) Австралия – Дания (БНТ 3)
16:25 часа (ВМХ) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 2)
17:00 часа (Лека атлетика) ЕП за юноши и девойки в Йерусалим (БНТ 3)
18:00 часа Турнир за мъже в Торонто (MAX Sport 1, MAX Sport 2)
18:55 часа (ВМХ) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 2)
19:00 часа (efbet Лига) ЦСКА 1948 – Хебър (Диема Спорт)
19:10 часа (Колоездене на писта) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 1)
21:15 часа (efbet Лига) Берое – Крумовград (Диема Спорт)


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове