Кристиано Роналдо втрещи с жест Саудитска Арабия (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо втрещи с жест Саудитска Арабия, една от най-консервативните мюсюлмански страни в света със строги ограничения за другите религии. Пред препълнените трибуни на стадион "Принц Султан бин Абдул Азиз" в Абха португалецът публично се прекръсти, когато всички камери бяха насочени към него - след реализирана дузпа за победата с 1:0 на Ал Насър над иракския Ал Шорта на 1/2-финала на Купата на арабските шампиони.

След гола си Роналдо се засили към флага на корнера за патентованото си празнуване със "Сиууу" и тичайки набързо се прекръсти с дясната си ръка. В Саудитска Арабия, където има страховита религиозна полиция - т. нар. "Мутаваин", е изрично забранено внасянето на библии, носенето публично на християнски символи като кръст.

Прекръстването на португалеца не беше цензурирано в клиповете на местната телевизия за гола.

Ал Насър под ръководството на Луиш Кащро ще срещне на финала друг саудитски отбор Ал Хилал, който срази Ал Шабаб с 3:1.

Рубен Невеш асистира на Мохамед Кано за първия гол на Ал Хилал още в 9-ата минута. В добавеното време на първата част Сергей Милинкович-Савич направи ключовия пас за попадение на Малком.

В 56-ата минута Ал Шабаб върна един гол чрез Густаво Куеяр, но Абдула Ал Хамдан оформи крайното 3:1 в петата минута на добавеното време.

Битката за трофея е на 12 август от 21:00 часа българско време.

Cristiano Ronaldo has four goals in four starts for Al Nassr in the Arab Club Champions Cup.



He can't stop scoring 🐐



pic.twitter.com/24kbzrS4YJ