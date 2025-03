Прочухме се в световните медии с минутата мълчание за живия футболист на Арда - СНИМКИ

Големият гаф с минутата мълчание на мача от Първа лига Арда Кърджали - Левски получи отзвук и в световните медии. Двата отбора отдадоха почит на бившия играч на кърджалийци Петко Ганчев, който се оказа жив!

От Арда се осъзнаха за грешката си по време на мача и поднесоха извинеие.

В интервюта за родни медии Ганчев разказа за момента, в който е разбрал, че са му отдали почит. Той приема случилото се с добро настроение и не се сърди на клуба.

На стадиона по време на мълчанието е бил негов приятел, който е знаел, че Петко е жив, но е станал и отдал почит, за да не си навлече гнева на останалата публика.

Авторитетни издания като BBC, Sky Sports, Reuters, ESPN, tether.bet и Der Spiegel не пропуснаха гафа и го отразихагафа.

A Bulgarian top-flight team has apologised for holding a minute's silence for a former player, only to discover he is still alive. — BBC Sport (@BBCSport) March 17, 2025

The management of Bulgarian top-flight side Arda Kardzhali apologised after their former player Petko Ganchev, whose death they mourned in a minute's silence before Sunday's match with Levski Sofia, turned out to be alive. https://t.co/BfZAt4UC3b https://t.co/BfZAt4UC3b — Reuters Sports (@ReutersSports) March 17, 2025

🤯🇧🇬 MINUTO DE SILENCIO FALLIDO EN BULGARIA: ¡EL HOMENAJEADO NO HABÍA FALLECIDO!



⚽️🙏 En el empate 1 a 1 ante el Levski Sofia, el club Arda Kardzhali rindió homenaje con un minuto de silencio a Petko Ganchev. ¿Lo insolito? ¡Ganchev todavía está vivo!



📲 El equipo tuvo que… pic.twitter.com/vfnuxcDeDb — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) March 18, 2025

Unbelievable scenes in Bulgaria! Arda's match against Levski Sofia began with a minute of silence for ex-player Petko Ganchev… only to later find out he’s alive! The club has since issued an apology. A truly bizarre moment in football pic.twitter.com/R4nTlsYHxY — tether.bet (@tether_bet) March 17, 2025