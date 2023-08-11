10.20 Световно първенство за жени четвъртфинал БНТ 3
13.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
15.30 ONE, бойна вечер от Тайланд Диема спорт 3
16.30 Колоездене: Световен шампионат в Глазгоу, часовник, мъже Евроспорт 1
19.00 "Арда" - "Локомотив" (Сф) Диема спорт
19.00 „Берсенбрюк“ – „Борусия“ (М) Диема спорт 2
19.00 „Зандхаузен“ – „Хановер“ Диема спорт 3
19.00 „Саарбрюкен“ – „Карлсруе“ Нова спорт
19.30 Тенис, турнир в Торонто МАХ Спорт 1
20.00 Спортно катерене: Световен шампионат в Берн, комбинация, финал, жени Европорт 1
20.30 „Алмерия“ – „Райо Валеано“ МАХ Спорт 2
21.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2
21.15 "Пирин" - "Локомотив" (Пд) Диема спорт
21.45 „Айнтрахт“ (Брауншвайг) – „Шалке“ Диема спорт 3
22.00 „Ница“ – „Лил“ Нова спорт
22.30 „Севиля“ – „Валенсия“ МАХ Спорт 4
02.00 Тенис, турнир в Торонто МАХ Спорт 1
11 Август, 2023 06:34 163 0
Спортът по ТВ в петък (11 август)
Ето какво може да гледаме днес
10.20 Световно първенство за жени четвъртфинал БНТ 3
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