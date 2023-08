Сагата с Кейн приключва - Байерн плаща 100 млн. евро за нападателя на Тотнъм

Сагата с Хари Кейн е към края си. Нападателят ще стане футболист на Байерн Мюнхен в следващите часове. 30-годишният голмайстор късно снощи окончателно е дал съгласието си да премине на "Алианц Арена". По-рано през вчерашния ден баварците постигнаха договорка с Тотнъм за трансфера на англичанина след тежки преговори, продължили около един месец.

Германският хегемон ще плати 100 млн. евро за Кейн плюс още 20 под формата на бонуси. Нападателят е чакан днес в Мюнхен, за да премине медицински прегледи, пише Флориан Плетенберг. Ако всичко с тях е наред, то капитанът на Англия ще подпише договор за 4 години с баварския колос.

Желанието на самия футболист е да играе още в събота в мача за Суперкупата на Германия срещу РБ Лайпциг. За целта обаче трябва да завърши трансфера си в Байерн днес.

Баварците успяха да склонят Тотнъм да им продаде капитана си след четвъртата отправена оферта.

