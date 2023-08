Ето какво направи Кейн при първата си среща с фенове на Байерн (ВИДЕО)

Хари Кейн премина медицинските прегледи в Байерн Мюнхен късно снощи, но със сигурност по-вълнуваща е била първата му среща с фенове на баварския гранд. Привърженици на германския шампион обсадиха болничния център, където бяха изследванията на англичанина и започнаха да скандират името му. Кейн пък се показа на прозореца и им помаха, а те изпаднаха в още по-голяма еуфория, предава gong.bg.

В Германия някои журналисти твърдят, че договорът между англичанинът и Байерн е факт, но от клуба все още няма официална информация.



Harry Kane still at Säbener Straße, waving to fans who have been waiting to catch a glimpse of the striker [🎥 @skysportspaulg]pic.twitter.com/Ieb5B1JyKU