Нокаут! Джошуа размаза Хелениус в 7-ия рунд (ВИДЕО)

Антъни Джошуа се завърна с нокаут! Ей Джей победи Роберт Хелениус с масивно дясно кроше в 7-ия рунд в Лондон. Британецът вече е с две поредни победи, откакто загуби два пъти от Олександър Усик, предава gong.bg.

Първоначално мачът трябваше да е срещу Дилиън Уайт и то реванш, но битката бе отменена, след като преди седмица Уайт даде положителна допинг проба. Наложи се за кратко време организаторите да намерят нов съперник и това се оказа финландецът Роберт Хелениус, който точно преди седмица се би в родината си и спечели с нокаут.

Джошуа започна агресивно мача и макар в първия рунд да нямаше толкова много удари, си личеше, че Ей Джей е по-енергичният. В трети рунд започнаха да попадат първите тежки удари в лицето на Хелениус.

В 4-ия рунд финландецът все пак пласира някои добри удари, но и самият Джошуа натисна на въжетата съперника.

В седмия рунд всичко приключи. Ей Джей намери лицето на съперника с мощно дясно кроше и го прати на земята в нокаут. Това е 23-ия нокаут от 29 мача в кариерата на Джошуа. Той има 26 победи и 3 загуби – две от Усик и една от Анди Руис.

След мача британеца обяви, че се надява да има още 2 битки до края на годината. Очаква се голям сблъсък с Дионтей Уайлдър в Саудитска Арабия.



