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Спортът по ТВ в четвъртък (17 август)

17 Август, 2023 08:40 163 0

Спортът по ТВ в четвъртък (17 август)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (17 август) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

15.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
15.00 Ветроходство: Световен шампионат, Хага Евроспорт 2
16.45 Колоездене: Обиколка на Дания, трети етап, мъже Евроспорт 1
17.00 Волейбол, Финландия - Словакия (жени) МАХ Спорт 3
17.00 Колоездене: "Арктик рейс", първи етап, мъже Евроспорт 2
18.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, Босна и Херцеговина - България (жени) Ринг
20.00 "Левски" - "Апоел" (Беер Шева) Диема спорт
21.00 "Лудогорец" - "Астана" Диема спорт 3
21.00 Голф: PGA тур, BMW шампионат, първи ден Евроспорт 2
22.00 Волейбол, Румъния - Хърватия (жени) МАХ Спорт 2


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