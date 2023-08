Усик се готви за защитата на поясите с танци (ВИДЕО)

Световният шампион в тежка категория Олександър Усик се готви за защитата на поясите срещу задължителния претендент на WBA Даниел Дюбоа. Мачът е на 26 август в Полша, а по случай оставащите 10 дни до битката, украинския шампион пусна в социалните медии интересно клипче.

Непобеденият украинец показа забележителни танцови способности и уникална гъвкавост в салона, където се готви за битката с Дюбоа. Под звуците на хита "Чувствам се добре" на Джеймс Браун, шампиона на WBA, WBO, IBF и Ring Magazine заедно с един от хората от щаба му се кършат пищно.

Usyk is in the mood 🎶



🎥 @usykaa



pic.twitter.com/KCEQ0FhsBw