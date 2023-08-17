Стана ясно на кои футболисти ще разчита Николай Костов за мача с Апоел Беер Шева

Група от 19 футболисти определи старши треньорът на Левски Николай Костов за реванша от 3-ия квалификационен кръг на UEFA Conference League 2023/24 срещу Апоел Беер Шева. Двубоят на стадион „Виваком Арена – Георги Аспарухов“ е в четвъртък, 17 август от 20:00 часа.

Прави впечатление, че от групата отсъства титулярният капитан Николай Михайлов. Вчера стражът пропусна официалната тренировка, като информацията сочи, че е с вирус или някакво неразположение.

Групата на "сините":

Пламен Андреев, Иван Андонов, Патрик-Габриел Галчев, Келиан ван дер Каап, Хосе Кордоба, Кристиан Димитров, Вендерсон Цунами, Андриан Краев, Асен Митков, Асен Чандъров, Илиян Стефанов, Дарлан, Асими Фадига, Джавад Ел Джемили, Кристиян Йовов, Преслав Бачев, Роналдо, Уелтън, Рикардиньо.