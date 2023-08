Охранител пази Меси и на терена по време на мач (ВИДЕО)

Лионел Меси безспорно е един от най-великите и разпознаваеми спортисти в днешно време. Където и да отиде аржентинецът предизвиква истинска еуфория сред феновете. Откакто премина в Интер Маями, клубът на Дейвид Бекъм взе решение да назначи личен бодигард на Меси.

Мъжът със сериозна визия осигурява сигурността на Меси почти навсякъде. Той дори бе забелязан край тъчнилията в един от последните мачове на Интер Маями, където зорко бдеше за аржентинеца.

The guy that follows Messi after he gets off the bus is a bodyguard hired by Inter Miami.



He follows Messi up and down the field during games and even removed the fan that stormed the field last night.



After seeing him once, you'll see him everywhere.pic.twitter.com/k3dtf2V8VR