Вече е решено: Лучано Спалети поема еврошампиона Италия

Лучано Спалети ще бъде назначен за селекционер на италианския национален отбор, пише журналистът от „Скай Спорт Италия“ Джанлука Ди Марцио. Бившият треньор на Наполи, Рома и Интер се е съгласил на тригодишен договор и поема „адзурите“ до 2026 г.

Преговорите с гологлавия специалист е водил лично президентът на Италианската футболна федерация Габриеле Гравина. Очаква се Спалети да подпише договора си още днес (18 август) или в събота, преди да даде първата си пресконференция в новата роля в понеделник.

64-годишният треньор изведе Наполи до първа титла в Серия А от 33 години насам през миналия сезон.

Сега обаче ще е изправен пред задачата да възроди Италия след провала за Световното първенство през 2022 г., което „Скуадрата" пропусна.

За Италия, която спечели Европейското първенство под ръководството на Роберто Манчини, предстоят решаващи квалификации срещу Северна Македония и Украйна през септември.

Назначаването на Спалети до момента бе възпрепятствано от клаузата за обезщетение от 3 милиона евро в неговия договор с Наполи. Президентът на южняците Аурелио Де Лаурентис не иска да се откаже от тази сума, но преговорите продължават и се очаква да се стигне до разбирателство буквално до часове.

