Меси с жест към свой съотборник (ВИДЕО)

Лионел Меси и Интер Маями спечелиха първи трофей в историята на клуба. Те победиха Нешвил след изпълнения на дузпи, но едно действие от аржентинската звезда направи сериозно впечатление.

Точно преди церемонията по връчване на купата, Меси свали капитанската лента и я постави на ръката на ДеАндре Йедлин. Десният бек беше капитан на отбора преди трансфера на световния шампион.

Първоначално Йедлин се дърпаше, но в крайна сметка сложи лентата и заедно с бившия футболист на Барселона и ПСЖ вдигнаха трофея за Купата на лигата.

Вижте действията на аржентинеца след последния съдийски сигнал:

Lionel Messi putting the captain's armband on the previous captain, Yedlin. Leader.pic.twitter.com/5YBnSd5FZK