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Шестима футболисти от елита в полезрението на ЦСКА

24 Август, 2023 10:00 427 1

Шестима футболисти от елита в полезрението на ЦСКА

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Става въпрос за Джовани от Локо (Пд), Вини Трибуле (Берое) и Виктор Попов (Черно море)

Шестима футболисти от елита в полезрението на ЦСКА - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Общо шестима футболисти от елита са попаднали в полезрението на ЦСКА.

Става въпрос за Джовани от Локо (Пд), Вини Трибуле (Берое) и Виктор Попов (Черно море), съобщава БЛИЦ.

Не е ясно обаче дали някой от тях ще бъде привлечен до 7 септември, когато трансферният прозорец в България затваря.

„Общо шестима футболисти, подвизаващи се в нашия елит, са в плановете на ЦСКА. Какво обаче ще се случи – никой не знае“, заявиха запознати.

"Червените" куцукат при новия стар треньор Нестор Ел Маестро. Под негово ръководство засега те имат само една победа - 2:0 във Враца срещу Ботев. В събота от 21:15 часа ЦСКА играе с Черно море в София.


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  • 1 Отбор

    0 0 Отговор
    Тази година, нулева година.Други отбори в елита с години обиграват едни и същи футболисти и са по-добре.

    10:43 24.08.2023

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