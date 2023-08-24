Шестима футболисти от елита в полезрението на ЦСКА

Общо шестима футболисти от елита са попаднали в полезрението на ЦСКА.

Става въпрос за Джовани от Локо (Пд), Вини Трибуле (Берое) и Виктор Попов (Черно море), съобщава БЛИЦ.

Не е ясно обаче дали някой от тях ще бъде привлечен до 7 септември, когато трансферният прозорец в България затваря.

„Общо шестима футболисти, подвизаващи се в нашия елит, са в плановете на ЦСКА. Какво обаче ще се случи – никой не знае“, заявиха запознати.

"Червените" куцукат при новия стар треньор Нестор Ел Маестро. Под негово ръководство засега те имат само една победа - 2:0 във Враца срещу Ботев. В събота от 21:15 часа ЦСКА играе с Черно море в София.