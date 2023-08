"Измамиха ме" (ВИДЕО)

Александър Усик нокаутира претендента Даниел Дюбоа и защити световните си титли в тежка категория.

Срещата приключи с нокаут в 9-ия рунд.

Мачът във Вроцлав, Полша предложи и драматичен за шампиона момент.

В 5-ия рунд Усик се озова на земята. Съдията обаче отсъди, че това е удар под пояса и не зачете нокдаун. А Александър получи много време да се възстанови.

"Измамиха ме", отсече британецът Дюбоа. Той има вече 2 загуби в професионалния бокс. Усик е непобеден досега при професионалистите в бокса.

Ето кадри в Туитър от визирания удар:

Was this a low blow ? Was Dubois Robbed ? #UsykvsDubois #Usyk #UsykDubois #Dubois #duboisvsusyk #boxingnews pic.twitter.com/NeqxDOCghX