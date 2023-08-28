11.00 Баскетбол, Китай – Южен Судан Диема спорт 3
11.00 Баскетбол, Венецуела – Кабо Верде Нова спорт
11.45 Баскетбол, Нова Зеландия – Йордания Диема спорт 2
12.45 Баскетбол, Кот д’Ивоар – Иран Диема спорт
14.30 Баскетбол, Грузия – Словения Нова спорт
15.00 Баскетбол, Пуерто Рико – Сърбия Диема спорт
15.15 Модерен петобой, световно първенство БНТ 3
15.30 Колоездене: Обиколка на Испания, трети етап, мъже Евроспорт 1
15.40 Баскетбол, Гърция – САЩ Диема спорт 2
16.30 Баскетбол, Бразилия – Испания Нова спорт
17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ, първи кръг Евроспорт 2
18.00 Волейбол, осминафинал на европейското (жени) Ринг
19.00 „Етър“ – „Ботев“ (Пд) Диема спорт
19.00 Тенис: Открито първенство на САЩ, първи кръг Евроспорт 1
19.30 „Салентитана“ – „Удинезе“ МАХ Спорт 3
20.30 „Хетафе“ – „Алавес“ МАХ Спорт 2
21.00 „Ал Хилал“ – „Ал Етифак“ МАХ Спорт 1
21.15 „Славия“ – ЦСКА 1948 Диема спорт
21.45 „Каляри“ – „Интер“ МАХ Спорт 3
22.00 Волейбол, Белгия – Италия (мъже) Ринг
22.30 „Райо Валекано“ – „Атлетико“ МАХ Спорт 4
22.30 „Сантандер“ – „Уеска“ МАХ Спорт 2
28 Август, 2023 07:30 526 0
Спортът по ТВ в понеделник (28 август)
Ето какво може да гледаме днес
11.00 Баскетбол, Китай – Южен Судан Диема спорт 3
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