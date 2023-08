Катарци плащат на ПСЖ 45 милиона за Верати

Полузащитникът на ПСЖ Марко Верати може скоро да се присъедини към катарския Ал Араби. Клубовете са близо до сключване на споразумение за трансфера на 30-годишния играч.

Парижани ще получат 45 милиона евро плюс бонуси за италианеца. Веднага след като играчът даде окончателен отговор, трансферът ще се извърши.

Верати е в ПСЖ от 2012 г. Този сезон той няма нито един мач. Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 40 милиона евро.

Al Arabi keep working on Marco Verratti deal as reported on Monday — Qatari side remains optimistic. 🇮🇹🇶🇦 https://t.co/J2wROBuebI