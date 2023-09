Две титли донесе нокаут с един удар (ВИДЕО)

Джак Кълън отбеляза зашеметяващ нокаут с един удар срещу Марк Хефрън в събота вечер. Титлите на Великобритания и Британската общност в суперсредна категория бяха на линия за Кълън и Хефрън, докато те се сблъскха в ъндеркартата на Лиам Смит срещу Крис Юбанк младши 2.

Хефрън преди това беше печелил титлите с впечатляваща победа с нокаут над Ленъкс Кларк миналата година, но този път нещата не се развиха добре за боксьора от Олдъм.

В третия рунд Кълън хвана опонента си неподготвен с гръмотевично ляво кроше. Краката на Хефрън веднага се огънаха, когато той падна на колене и изглеждаше сериозно объркан.

