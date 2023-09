Майк Тайсън тренира Нгану за мача с Тайсън Фюри (ВИДЕО)

Майк Тайсън похвали боксьорските способности на Франсис Нгану преди зрелищната му битка със световния шампион в тежка категория Тайсън Фюри. Нгану ще премине от смесени бойни изкуства към бокс на 28 октомври в Саудитска Арабия, изправяйки се срещу непобедения двукратен шампион, Fury.

Въпреки че светът на бокса дава малък шанс на мъжа от ММА, той се опита да го увеличи, като привлече помощта на бившия безспорен шампион и страховит нокаутьор Майк Тайсън.

С лагера в ход, „Най-лошият човек на планетата“ пуска кадри от фитнеса, за да раздуха битката. В последния клип той може да бъде чут да казва на Нгану „разкъсай го с всичко, което имаш“, докато прави свирепа комбинация – добър съвет преди да се изправи срещу Фюри, който е доказал в миналото, че притежава изключително впечатляващи сили за възстановяване.

Похвалите на Железния Майк, трябва да мотивират Нгану. Да скочиш в бокса от ММА е едно, но да дебютираш срещу един от най-добрите в света е съвсем различна игра. Той ще излезе на ринга като аутсайдер, като повечето смятат, че има малка или никаква опасност за Фюри през планираните десет рунда.

I am not easily impressed, but @Francis_Ngannou knows how to box. THIS is what dedication looks like. #FuryNgannou #RiyadhSeason pic.twitter.com/kDK30akHK0