Куриоз: Рефер отмени дузпа след консултация по телефона (ВИДЕО)

На любопитен момент станаха свидетели зрителите на двубоя от португалския шампионат между отборите на Порто и Арука.

Главният рефер на срещата Мигел Ногейра отсъди дузпа в полза на Порто в продължението на срещата, но бе привикан да разгледа решението си с помощта на ВАР. Точно тогава започнаха и проблемите за Ногейра. Реферът загуби връзка със своите колеги и не успя да комуникира с тях.

След няколко минути суетене, Ногейра получи мобилен телефон, за да може да разговаря със съдиите във ВАР-стаята. В крайна сметка главният рефер отмени решението си и анулира дузпата.

Цялата драма се случи при резултат 1:0 в полза на Арука дълбоко в добавеното време на срещата. Продължението на мача продължи цели 19 минути, в които Порто все пак стигна до гол, вкаран от втора отсъдена дузпа от Мигел Ногейра.

It's so funny seeing foreign commentators reacting to classic Taremi dives.



This is FC Porto in a nutshell, cheating club carried by refs week after week.pic.twitter.com/0xyEaWFaHH