Назрява ли напрежение между пилотите на Ferrari?

Сезонът за Ferrari определено не е лесен. На много пъти в Скудерията сами се провалиха, дали заради проблеми с колата или грешна стратегия. Имаше много размествания по високите етажи в отбора. На Монца в неделя Карлос Сайнц имаше шанс да се бори за победата, след като стартира от полпозишън в домашното за Ferrari състезание.

Испанецът успя да удържи първата позиция само 15 обиколки обаче, а след това Макс Верстапен пое инициативата. Тогава дойде първото любопитно и дискусионно решение на Ferrari, като Сайнц не бе вкаран веднага в бокса, а бе оставен пред по-бързо движещия се съотборник, но губейки много време от нидерландеца.

Още повече спекулации и коментари породи битката между Сайнц и Шарл Льоклер в края на състезанието, като в крайна сметка испанецът се качи на третото стъпало от подиума. На моменти битката между двамата съотборника на Скудерията бе твърда, а така наречените отборни заповеди от бокса ги нямаше.

След надпреварата Сайнц каза, че не бил нарекъл тази битка забавна, но малко след това каза, че всичко в отбора е наред.

How racing should be, tough but fair 🫡 #ItalianGP 🇮🇹 #F1



