Шампионът на Саудитска Арабия привлече защитник от Ла Лига

Шампионът на Саудитска Арабия Ал Итихад привлече на защитника Луис Фелипе от Бетис, информира Фабрицио Романо. 26-годишният защитник вече е подписал своя договор с "жълто-черните".

Футболистът е преминал медицински прегледи в сряда вечерта.

Ал Итихад ще плати 25 млн. евро за правата на защитника, като в тази сума са включени и евентуални бонуси.

Луис Фелипе премина в Бетис от Лацио през миналото лято.

Luiz Felipe to Al Ittihad, here we go! Told he just signed the contract with Saudi club, agreement sealed 🟡⚫️🇸🇦



Documents completed, medical took place on Wednesday evening.



Real Betis will receive €25m package with add-ons included.



Signed, sealed ✍🏻🇮🇹 pic.twitter.com/c0OofZhDpY